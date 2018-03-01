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Otobüslerden mazot çalan hırsızlar yakalandı

- Kayseri'de 6 servis otobüsünden bin 200 litre mazot çalan 3 kişi gözaltına alındı

01 Mart 2018 Perşembe 15:32
Otobüslerden mazot çalan hırsızlar yakalandı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı tarihlerde 6 servis otobüsünü çalarak yakıt depolarındaki bin 200 litre mazotu alan ve ardından araçları terk eden 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 17-28 Şubat tarihlerinde 6 servis otobüsünün çalınarak yakıt depolarında bulunan bin 200 litre mazot alındıktan sonra araçların terk edilmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, hırsızlık zanlıları oldukları tespit edilen Engin K, Murat B. ve Ersin Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KayseriMazotServis Otobüsü
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