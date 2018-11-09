Otobüs şoförü, baygınlık geçiren kadını hastaneye götürdü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de özel halk otobüsü şoförü, araç içerisinde baygınlık geçiren kadını hastaneye yetiştirdi.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe-Tıp Fakültesi hattında çalıştırılan Yusuf Tunel'in (45) kullandığı 26 H 0158 plakalı özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 35 yaşlarındaki bir kadın Uluönder Mahallesi yakınlarında baygınlık geçirdi.

Bu sırada Tunel, yolcuların uyarısı üzerine 112 Acil'den arayıp yardım istedi. Ardından, aracını hızla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi.

Baygınlık geçiren genç kadını acil servis çalışanlarına teslim eden sürücü Yusuf Tunel, hastaneden ayrılarak seferine devam etti.

Genç kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Özel halk otobüsünün Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde çekilen ve sosyal medya aracılığı ile paylaşılan fotoğrafı vatandaşlar tarafından çok sayıda beğeni aldı.



