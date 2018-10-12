Otobüs duraklarında, erken teşhisin önemi anlatıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) daha çok kişiye ulaşabilmek için çalışmalarını otobüs duraklarına taşıdı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, kent merkezindeki duraklar "KETEM Durağı" olarak düzenlendi.

Atatürk Bulvarı ve Yapraklı yolundaki otobüs duraklarına kanserde erken teşhisin önemini anlatan yazılar asılarak, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki durağın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Hüseyin Keskin, Çankırı'da KETEM'in 2010 yılından itibaren hizmet vermeye başladığını söyledi.

Meme Kanseri Tarama Programı'nın 40-69 yaş kadınlara iki yılda bir KETEM'de ve devlet hastanesinde mamografi çekilerek uygulandığını belirten Keskin, "İlçelerde ve köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın taramaları Müdürlüğümüz araçları ile KETEM'e getirilerek yapılır. KETEM ve devlet hastanesinde yapılan çekimler Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezine gönderilir." diye konuştu.

Sistemden gönderilen görüntülerin 10 gün içinde değerlendirilerek şüpheli vakaların KETEM'e bildirildiği anlatan Keskin, kentin farklı noktalarında oluşturulan KETEM durağı ile farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.