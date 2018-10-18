Oto Lastik Bulucu ile GittiGidiyor'da satışlar 3,5 kat arttı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'da araç lastiği satışları ekim ayının ilk 10 gününde geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 kat arttı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl araç sahiplerinin lastik alışverişine geçen yıllara kıyasla daha erken başladığı görüldü.

GittiGidiyor'un paylaştığı satış verilerine göre, önceki yıllarda kullanıcılar kış lastiği alışverişini kasım ayında yaparken, bu yıl alışverişe ekimde başladı. Ekim ayının ilk 10 gününde araç lastiği satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 250 artış yaşandı.

Online pazaryerleri arasında bir "ilk"e imza atan GittiGidiyor’un sunduğu yeni hizmet Oto Lastik Bulucu ile kullanıcılar çok daha hızlı ve kolay şekilde araçlarına en uygun lastik alışverişlerini gerçekleştirdi.

Oto Lastik Bulucu, internetten araç lastiği satın almak isteyen ancak aracına uygun lastiğin hangisi olduğunu bilmeyen veya aradığı ürünü çok daha rahat bir şekilde bulup hızla satın almak isteyenler için hayatı kolaylaştırıyor.

2011-2018 yılları arasında üretilen, toplamda 52 marka ve 470 modelden oluşan yaklaşık 13 bin çeşit araca uygun lastik çeşidini GittiGidiyor kullanıcılarına sunan uygulama; yaz, kış ve dört mevsim lastikleri olmak üzere toplamda 8 bin çeşit araç lastiğini filtreleyerek listeliyor.

Oto Lastik Bulucu, kullanıcılara "araca göre arama" ve "lastik ölçülerine göre arama" olarak iki ana koldan hizmet veriyor. Araca göre aramada altı farklı filtreleme seçeneği bulunurken, lastik ölçülerine göre aramada dört adım sunuluyor.

Araca göre arama yapıldığında aracının lastik ebatlarını bilmeyen ancak marka/model bilgisine sahip olan kullanıcılara araçlarına uygun lastikler gösteriliyor. Lastik ölçüsüne göre arama yapıldığında ise lastik ebatlarını bilen kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde aradıkları araç lastiklerine ulaşmaları sağlanıyor.

- "Kullanıcılar bu yıl kış hazırlığına erken başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, kullanıcıların bu yıl kış hazırlığını önceki yıllardan farklı olarak daha erkenden yapmayı tercih ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda platformumuzda kış lastiği satışları kasım ayında önemli seviyede yükselirken, bu yıl bu artış ekim ayında yaşandı. Öyle ki, ekimin ilk 10 günü itibariyle satış rakamlarını incelediğimizde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,5 kat artış gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Talebin öne çekilmesinde kurdaki hareketliliğin de etkili olduğunu aktaran Elçin, GittiGidiyor’da yeni devreye giren Oto Lastik Bulucu hizmetinin de lastik seçimini kolaylaştırdığını ve tüketicinin internetten daha rahat alışveriş yapmasını sağladığını vurguladı.