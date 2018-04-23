Otizmli çocukların hayatlarına dokunuyorlar

MUŞ (AA) - İbrahim Yaldız - Muş'ta öğretmenlik yapan Beyaz ve Orhan Çağlayan çifti, otizmli kızlarından etkilenerek kurdukları dernekte yaptıkları etkinliklerle otizmli çocukların eğitimin katkı sunuyor.

Çağlayan çiftinin 2007 yılında dünyaya gelen kızları Ela Bengüsu'ya 2 yaşındayken otizm teşhisi konuldu.

Kızlarının eğitimiyle ilgilenen aile daha sonra Muş Yağmur Kuşağı Otizm Derneği'ni kurmaya karar verdi.

Boş zamanlarında dernekte otizmli çocuklarla etkinlik düzenleyen Çağlayan çifti, onların eğitimine katkı sunuyor.

Dernek Başkanı Beyaz Çağlayan, AA muhabirine, 2 yaşında kızının göz temasının kısa olduğunu, dönen nesnelere baktığını, aynı davranışları tekrar ettiğini belirlediklerini anlattı.

"Toplumda otizm farkındalığı oluşturuyoruz"

Bu şikayetler nedeniyle kızını hastaneye götürdüklerini ve otizm tanısı konulduğunu anlatan Çağlayan, şöyle konuştu:

"Otizm tanısı konulduğunda günlerce çok üzüldük ve hatta şokunu atlatamadık. Artık üzülmeyi bırakıp çocuk için 'ne yapabiliriz' dedik. Muş'ta bulunan bütün otizmli çocuklara hem eğitsel hem de sosyal anlamda yardımcı olmak istedik. Ailelere ulaşıp rehberlik yapmak, otizmle ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Toplumda otizm farkındalığı oluşturuyoruz. Çünkü otizmde en önemli temel unsur bunun farkında olmak, bir an evvel eğitim imkanlarını çocuk için sağlamaktır."

"Amacımız, onların hayatlarına dokunmak"

Eşiyle böyle bir dernek kurmaya karar verdiklerini ifade eden Çağlayan, "Her hafta sonu burada otizmli çocuklarımızla aileleriyle beraber onları sosyalleştirmek ve onları hayata kazandırmak istiyoruz. Amacımız, onların hayatlarına dokunmak, onların hayatlarına iz bırakmak ve onları hayatın içine entegre etmektir" dedi.

Dernekteki etkinliklere katılan 10 yaşındaki otizmli Muhammet Seyit Çelik de buradaki çalışmalar sayesinde yazmayı öğrenip, şarkı söylemeye başladı.

Çelik'in annesi Hanımşah Çelik, oğluna 2 yaşında otizm teşhisi konulduğunu belirterek, derneğin oğlu Muhammet'in eğitimine çok katkı sağladığını anlattı.