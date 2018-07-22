ÖSYM'nin hafta sonu yaptığı sınavlara 2 milyonun üzerinde aday katıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, dün düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bugün iki oturumda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) toplam 2 milyon 63 bin 156 adayın katıldığını, sınavlarda 273 bin 893 görevlinin hazır bulunduğunu bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra bu hafta sonunda da büyük sınav organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yoğunluğa rağmen erişimi artırabilmek için mümkün olduğu kadar sınavları 81 ilde yapmaya çalıştıklarına değinen Özer, bu çerçevede 2018-DGS sınavını dün ilk kez 81 ilde 17 bin 301 salonda yaptıklarını, geçen yıl bu sınavın sadece 17 ilde düzenlenebildiğini hatırlattı.

Bugün 2018 KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'nın sabah oturumunda 60 bin 662 sınav salonunda yapıldığını, öğleden sonra 81 ilde 24 bin 1 salonda Eğitim Bilimleri sınavının yapıldığını belirten Özer, "Bu hafta sonu yapılan sınavlara toplam 2 milyon 63 bin 156 aday başvurdu. Hafta sonundaki tüm sınav oturumlarında toplam 273 bin 893 görevli hazır bulundu. Sınavlar, sorunsuz tamamlandı." dedi.

Özer, sınav koordinatörlerine, sınav görevlilerine ve emniyet görevlilerine teşekkür etti.



