ÖSYM'den KPSS adaylarına 'zaman' hatırlatması

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, 4 Kasım Pazar günü uygulanacak 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyine girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava alınmayacak.

Öte yandan, KKTC'de 28 Ekim'de saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adayların saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında da bulunuldu.



Muhabir: Ahmet Sertan Usul