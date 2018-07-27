ÖSYM'den KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

ANKARA (AA) - ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, adayların, 2018-KPSS lisans alan bilgisi sabah oturumları için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

Adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

2018-KPSS alan bilgisi birinci oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve ikinci oturumu (hukuk, iktisat, maliye) yarın, üçüncü oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 29 Temmuz Pazar yapılacak.

Ayrıca, adaylara sınav saatlerinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul