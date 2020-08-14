ÖSYM Sınavları için "HES Kodu" nasıl alınır?

ÖSYM Sınavlarına Başvurularda Sağlık Bakanlığından Edinilen "HES Kodu"nun Kullanılması

Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacaktır. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Başvuru yapılan her sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilen adaylar sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların da ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

1. HES Kodu Nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

2. HES Kodunu Nasıl Alırım? HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek, Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek, T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet ile, e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak, e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.



3. Nasıl Kullanırım? Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

alabilirsiniz.

Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.

4. HES Kodu Ne İşe Yarar? Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgular, risk varsa seyahat ya da ziyaret onaylanmaz.