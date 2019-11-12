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ÖSYM geçen yıla ait bazı sınavların sorularını erişime açtı
DGS, KPSS, TUS, DUS, ALES ve YDS'nin geçen yılki sorularına "http://www.osym.gov.tr" adresindeki "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinden ulaşılabilecek.
Genel 12.11.2019, 11:44
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2018'deki DGS, KPSS, TUS, DUS, ALES ve YDS'nin tüm sorularını yayınladı.
"Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2-3), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar dönemi ve YDS/3)"
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