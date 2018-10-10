OSTİM’in miniklerine anaokulu yapımı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince yapımı tamamlanan ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışanların ve mahalle sakinlerinin çocuklarını bırakabilecekleri Anaokulu ve Gündüz Bakımevi kısa süre sonra hizmete açılacak.

OSTİM’de çalışan kadınlar, hizmete girecek olan anaokuluna çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecek.

Devlette üst düzey görevlerde bulunan 90 yaşındaki Kemal Baytaş’ın destekleriyle tamamlanan anaokulu, ismini de hayırsever vatandaştan alacak. Bölgede çalışanların büyük sevinç ile karşıladığı bin 130 metrekare alana sahip 5 kattan oluşan gündüz bakımevi, yıl sonuna kadar hizmete girecek.

Önceliğin OSTİM çalışanlarına verileceği anaokulunda ön kayıtlarda alınmaya başlandı. Kayıt yapmak isteyen vatandaşlar 0 312 526 23 22 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "OSTİM’de hissedilen bir eksikti anaokulu. Biz de hayırsever vatandaşımızla kolları sıvadık ve OSTİM çalışanlarının çocuklarını bırakabilecekleri sıcak bir yuva yaptık. OSTİM’e hayırlı olsun." dedi.