Osmanlı mutfağının lezzetleri Keçiören'de

ANKARA (AA) - Osmanlı mutfağının lezzetleri, Keçiörenlilerin beğenisine sunuldu.

Osmanlı'nın mutfak zenginliğini Başkentlilere sunan Osmanlı Köroğlu İşkembecisi, Keçiören Emrah Mahallesi'nde açıldı.

Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

İş yeri sahibi Kazım Aydın, hedeflerinin müşteri memnuniyetini sağlamakla beraber hijyenik bir ortamda sağlıklı ve kaliteli ürünlerden Osmanlı mutfağının zengin yemeklerini üretmek olduğunu ifade etti.

İş yerinin ortaklarından Nuh Aydın da Osmanlı mutfağının yemekleriyle ve uygulamalarıyla dünya mutfakları arasında her zaman özel bir yerinin olduğunu ifade ederek amaçlarının Osmanlı'dan miras kalan lezzetleri müşterilere iyi bir şekilde sunmak olduğunu kaydetti.

Açılışa katılan davetlilere çorba ve Osmanlı mutfağından lezzetler ikram edildi.