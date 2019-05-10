Osmanlı geleneği gereği Eski Cami çiçeklerle donatıldı

EDİRNE (AA) - Osmanlı padişahlarından II. Ahmed ve II. Mustafa'ya kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Eski Cami'nin içine, cam vazolara yerleştirilen rengarenk çiçekler konuldu.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır." şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıf Haftası'nda bu yıl da sürdürüldü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan bugüne miras kalan geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

Eski Cami'nin Osmanlı döneminin abidevi eserlerinden biri olduğunu belirten Güneren, "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsedilen bölümdeki gibi 6 yıldır Eski Cami'yi çiçeklerle süslüyoruz. Cemaat namazını çiçeklerin arasında kılıyor. Namaz sonrasında vatandaşlar çiçekleri alıp gidebiliyor. Böylece hem vakfiyede geçen bir hususu hem de Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer alan bir konuyu yaşatmış oluyoruz." diye konuştu.