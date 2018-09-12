OSBÜK heyetinden Vali Kamçı'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısına katılmak için Kayseri'ye gelen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Başkanı Memiş Kütükçü, Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete Mersin-Tarsus, Adana Hacı Sabancı, Antalya, Kocaeli-Gebze Güzeller, Kayseri OSB başkanlarının yanı sıra Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ile İzmir-Torbalı OSB Müteşebbis Heyet Başkanı da katıldı.

Vali Kamçı, organize sanayi bölgesi başkanlarının Kayseri'de gerçekleştirecekleri toplantı ve ziyaretlerin hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.