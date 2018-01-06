"OSB'lere tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kuracağız"

KONYA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, organize sanayi bölgelerine (OSB) tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kuracaklarını belirterek, "Bu merkezlerimiz sanayicilere danışmanlık yapacak. Tesislerde dijital dönüşümü sağlayacak mekanizmayı ortaya koyacaklar." dedi.

Elvan, Konya'da bir otelde düzenlenen, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 10. Divan Toplantısı'nda, Türkiye'nin 2017'de otomotiv, demir-çelik ve diğer sektörlerde önemli oranda büyüdüğünü söyledi.

Makine teçhizat üretiminde yüzde 15,3'lük büyümenin gerçekleştiğini aktaran Elvan, bazılarının ise ihracattaki ve üretimdeki bu artışı görmezden geldiğini vurguladı.

Elvan, Türkiye'nin geçen yıl 1,5 milyonun üzerinde otomobil ürettiğine dikkati çekerek, 2017'de sağlıklı bir büyümenin gerçekleştiğini kaydetti.

Her sektörde büyümenin görüldüğünün altını çizen Elvan, yatırımların büyümeye katkısının yüzde 12'nin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

- "Büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz"



Elvan, sanayi üretiminin büyümeye katkısının yüzde 14,8 olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar elle tutulur, gözle görülür büyümedir. O kesimler, siyasetçiler ve iktisatçılar... Dünyada ve Türkiye'de olanlardan uzaklar. Çünkü bunlar toplumla iç içe değildir. Sizlerle iç içe değiller. Toplumla bütünleşmiş ve kaynaşmış değiller. Bunların başarılı olması mümkün değil. Ama biz iktidara geldiğimizden itibaren halkımızla bütünleştik. 'Vatandaşımızın derdi neyse bizim derdimiz de odur' dedik. Halkımızın hizmetkarı olmak için yola çıktık. Milli iradeyi bu ülkede tesis etmek için yola çıktık ve bu yolda çok önemli başarılar elde ettik. Bundan sonraki süreçte Türkiye, büyümeye ve güçlenmeye devam edecek. İnşallah 2018'de ihracatımız ve yatırımlarımızdaki artışla, bütün olarak üretimdeki artışla büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz."

Üretimdeki artışın fabrikalarda kapasite yetersizliğini ortaya çıkardığına değinen Elvan, sanayicilerin yeni ve ilave yatırımlara yöneldiğine işaret etti.

- "2018'de sanayinin dijitalleşmesini sağlamalıyız"

Elvan, yaşanan bazı olumsuz hadiselere rağmen Türkiye'nin risk biriminin düştüğünü, buna rağmen ülkenin iyi yolda gittiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte enflasyon aşağı inmeye devam edecek. 2018'de sanayinin dijitalleşmesini sağlamalıyız. Mevcut sanayi tesislerimizin dijital dönüşümünü sağlayıp, gerçek anlamda dünyada rekabet edebilir konuma getirmemiz gerekiyor. Katmanlı üretimden bahsediyoruz, 'sanayi 4.0' diyoruz. Eğer biz bu dönüşümü sağlayamazsak büyümemizi sürdürebilir kılmamız mümkün değil. Her birinizin sanayinin bu dönüşümü yönünde adım atması gerekiyor. Organize sanayi bölgelerimize tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kuracağız. Bu merkezlerimiz sanayicilere danışmanlık yapacak. Eğitim faaliyetlerinde bulunacak ve tesislerde dijital dönüşümü sağlayacak mekanizmayı ortaya koyacaklar. Bu yönde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yoğun çalışmalar yürütüyoruz."

Türkiye'nin ihracatı ve üretiminin önemli ölçüde ithalata bağlı olduğunu anımsatan Elvan, şöyle konuştu:

"İthalata bağımlılığımızı aşağı çekici bir takım tedbirler aldık. Bundan sonraki süreçte de almaya devam edeceğiz. Petro kimya, savunma sanayi, yazılım, tıbbi ilaçlar, araç ve gereçler, enerji ekipmanları, raylı sistemler, bir bütün olarak baktığımız bu alanlarda ithalata bağımlılığımızın oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ara mamul ithalatı toplam ithalatın içinde yüzde 74'lük orana sahip. Özellikle ara mal üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek durumundayız. Onun için inşallah 2018 yılında bu alanlara yoğunlaşacağız. İthalata bağımlılığımızı azaltıcı tedbirleri alacağız ve gerekli destek mekanizmalarını oluşturacağız. Cari açık problemini de bu şekilde çözmüş olacağız."

Elvan, şu anda yüzde 1 seviyesindeki Ar-Ge'nin milli gelirdeki payını yüzde 5'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

- Tek elden izin ve ruhsat işlemleri gerçekleştirilecek

İş ve yatırım yapmayı kolaylaştırmaya devam edeceklerini anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerin yarı zamanlı çalışmasını kolaylaştıran mekanizma getireceğiz. Anında işe başlayacakları saat bazlı çalışma ortamı getireceğiz. Üniversite öğrencilerimizin, yarı zamanlı veya haftanın belirli günü çalışmak isteyen gençlerin önünü açacak, bürokratik işlemleri azaltacak düzenlemeyi yapacağız. Yerel düzeyde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofislerine yeni misyon vereceğiz. Herhangi bir yatırımcımız bir ilde yatırım yapmak istediği zaman izin ve ruhsat işlemlerini yapmak için kurum kurum dolaşmayacak. Yatırım Destek Ofisimize gidecek, ilgili arkadaşlar onlar adına tüm kurumlara orada başvuracak. Tek elden izin ve ruhsat işlemlerini gerçekleştiren mekanizmayı oluşturacağız."