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OSB Başkanı Tahir Nursaçan bölge koordinatörü oldu
KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat ve Yozgat vilayetlerinde bulunan 21 OSB’nin Bölge Koordinatörü oldu.Odadan yapılan açıklamaya göre, OSBÜK, Türkiye’deki...
Genel 06.12.2019, 20:07
KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat ve Yozgat vilayetlerinde bulunan 21 OSB’nin Bölge Koordinatörü oldu.
Alınan kararda OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi olan Nursaçan ise 6 şehirdeki 21 OSB’nin bölge koordinatörü olarak görevlendirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nursaçan, "OSB’ler ülkemizin üreten gücüdür. OSB'ler, yeni yatırımların yapılması, istihdamın ve ihracatın artırılması, planlı ve düzenli sanayileşmeyle kentleşme ve çevre politikaları açısından da etkin bir politika uygulama aracı durumundadır. Yeni görevlendirmeyle söz konusu vilayetlerimizdeki OSB'lerle yeni çalışmalar için bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.
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