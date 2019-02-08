Oş kenti Türk Dünyası Kültür Başkentliğine hazırlanıyor

BİŞKEK (AA) - Oş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'dan 2019 Türk Kültür Başkenti unvanını devralan Kırgızistan'ın ikinci büyük kenti Oş'ta, uzman ve tecrübeli ekibin faaliyetlere imza atmak için hazırlıklara başladığı bildirildi.

Açıklamada, nisan ayında açılış töreni ile start verilecek etkinlikler kapsamında, "İpek Yolu Üstündeki Oş kenti: Dünü, Bugünü, Yarını" sempozyumunun düzenleneceği belirtildi.

Yıl içerisinde, uluslararası dans festivallerinin yanı sıra Türk devletlerinin gençlik forumları, Türk dünyasının yazar ve aşık toplantıları, sinema haftası, uluslararası resim yarışmaları, moda festivalleri, heykeltıraş ve sanatçı toplantılarının yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Oş kentindeki Süleyman Dağı'nın UNECSO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesinin 10. yıl dönümü dolayısıyla Kırgız ve Oş kültürünün tanıtılmasına ağırlık verileceği kaydedildi.

Bu yılın sonuna doğru kapanış töreniyle TÜRKSOY 2020 Kültür başkenti seçilerek etkinliklerin sona ereceği belirtildi.







