Oruç tutanlara

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ramazanda da dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirterek, vatandaşları sahursuz oruç tutmamaları konusunda uyardı.

Ramazanın oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olduğunu belirten Dr. Şahin, yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğini kaydetti.

Şahin, sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğini anlatarak, "Yaklaşık 16 saat olan açlık, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sahura mutlaka kalkılması gerektiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketebilir. Aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır."

Şahin, iftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Beyin doyma emrini yemekten 15-20 dakika sonra verir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir."

