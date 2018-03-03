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"Ortaya Karışık" tiyatro oyunu Yerköy'de sahnelendi

YOZGAT (AA) - Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Ortaya Karışık" isimli tiyatro oyunu Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda sahnelendi.Valilik Sanat Danışmanı Burak Öngel’in yazıp yönettiği oyun, izleyicilerden...

03 Mart 2018 Cumartesi 18:03
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YOZGAT (AA) - Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Ortaya Karışık" isimli tiyatro oyunu Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda sahnelendi.

Valilik Sanat Danışmanı Burak Öngel’in yazıp yönettiği oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tiyatroyu, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Asar ve çok sayıda vatandaş izledi.

Oyun sonrası konuşan Asar, bu tür etkinliklerin gençlerin yetişmesinde ve toplumun olayları algılamasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Asar, tiyatronun hazırlanmasında emeği geçenlere ve oyunculara teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Ortaya KarrışıkYerköy
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