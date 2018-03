Ortaokul öğrencileri fidan dikti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz şehitleri anısına 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Vali Necati Şentürk'ün katılımıyla 15 Temmuz şehitleri anısına Kervansaray Dağı yamaçlarında ağaçlandırma çalışması yaptı.

Öğrenciler etkinlikte, 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte Şentürk, fidan dikiminin ardından öğrencilere sohbet ederek, sergiledikleri örnek davranış dolayısıyla öğrencileri kutladı.

Yeşil alanlarının artması gerektiğine de işaret eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 250 fidanı toprakla buluşturması önemli bir davranış. Her fidanın bir şehidimizin anısına dikilmesi de daha da fazla anlam katıyor. Öğrencilerimizle birlikte 250 fidan dikimi yaptık. Her öğrenci bir şehidimizin adına bir fidan dikti. Dikilen her fidan öğrencilerimize zimmetli olacak ve bakımını da kendi yapacaktır. Fidanları ayırt etmek için şehitlerimizin adı yazılı olan madalyalar takıldı. Böyle anlamlı davranışlarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Programa, Orman İşletme İl Müdürü Reşat Karaca ve Kırşehir Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Ergül de katıldı.