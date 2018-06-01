Ortaögretim Kurumları Merkezi Sınavı öncesi gürültü uyarısı

KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı sırasında vatandaşların gürültü yapmamaya özen göstermesini istedi.

Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın yapılacak sınava Seydişehir'den 768 öğrencinin katıldığını ve 105 öğretmenin görev aldığını belirtti.



Sınavın öğrenciler için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Kibar, "Vatandaşlarımızın her türlü gürültüden kaçınarak, araçlarda müzik çalınması, korna kullanılması gibi öğrencilerimizi etkileyecek seslerin çıkarılmamasına özen göstermesini istiyoruz." dedi.

Atatürk İlkokulu, Alüminyum İlkokulu, Gazi İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve İhsan Tekin Ortaokulu olmak üzere beş okulda yapılacak sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümüyse saat 11.30'da başlayacak.