Orta'nın ilk kadın İl Genel Meclisi aday adayı

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesinde 26 yaşındaki Zeynep Aydın, İl Genel Meclisi üyeliği aday adaylığına başvuruda bulundu.

Orta'da ilk kadın İl Genel Meclis üyesi aday adayı olan Aydın, AK Parti İlçe Başkanlığına ailesiyle gelerek İl Genel Meclisi üyeliği aday adaylığı için evraklarını teslim etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünü bitiren Aydın, AA muhabirine, kadınların siyasette daha etkin rol alması gerektiğini söyledi.

Kadınların demokrasiyi daha ileri düzeye çıkaracağını belirten Aydın, adaylık başvurusunu tamamladığını dile getirdi.