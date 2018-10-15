Ortak çalışma grubu 'Kaşıkçı' için bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunda yer alan Suudi ve Türk yetkililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma sürüyor.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından oluşturulan çalışma grubu da göreve başladı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saat 13.00 sıralarında gelen Suudi ve Türk yetkililer, toplantı yapıyor.

Muhabir: Hüseyin Bağış



