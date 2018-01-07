Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali Kahire'de ibadete açıldı

Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali, Mısır'ın başkenti Kahire'de ibadete açıldı.

07 Ocak 2018 Pazar 11:32
Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali Kahire'de ibadete açıldı
banner230

KAHİRE (AA) - Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali, Mısır'ın başkenti Kahire'de ibadete açıldı.

Mısır devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, "Mesih'in Doğuşu" adını taşıyan katedralin açılışını, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros yaptı.

Katedralde Noel ayini gerçekleştirildi.

"Katedralin içindeki büyük kilise 7 bin 500 kişiyi kabul edebiliyor"

Ortodoks Kilisesi sözcüsü Pavlos Halim, "Mesih'in Doğuşu Katedrali Ortadoğunun en büyük katedrali sayılıyor. Katedralin içindeki büyük kilise 7 bin 500 kişiyi kabul edebiliyor." dedi.

Halim, Noel ayininin yapıldığı alt kattaki kilisenin ise 2 bin 500 kişilik kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Kahire'nin Abbasiye bölgesinde de 4 bin 500 kişi kapasiteli Aziz Mark Kıpti Ortodoks Katedrali bulunuyor.

Mısır'da yaklaşık 15 milyon Hristiyan yaşıyor

Kıpti kilisesi verilerine göre Mısır'da yaklaşık 15 milyon Hristiyan yaşıyor.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Safiye Karabacak, Ayşe Sümeyra Aydoğdu

Anahtar Kelimeler:
DünyaMesih'in DoğuşuOrtodoks Katedrali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim