Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali Kahire'de ibadete açıldı

KAHİRE (AA) - Ortadoğunun en büyük Ortodoks katedrali, Mısır'ın başkenti Kahire'de ibadete açıldı.

Mısır devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, "Mesih'in Doğuşu" adını taşıyan katedralin açılışını, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros yaptı.

Katedralde Noel ayini gerçekleştirildi.

"Katedralin içindeki büyük kilise 7 bin 500 kişiyi kabul edebiliyor"

Ortodoks Kilisesi sözcüsü Pavlos Halim, "Mesih'in Doğuşu Katedrali Ortadoğunun en büyük katedrali sayılıyor. Katedralin içindeki büyük kilise 7 bin 500 kişiyi kabul edebiliyor." dedi.

Halim, Noel ayininin yapıldığı alt kattaki kilisenin ise 2 bin 500 kişilik kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Kahire'nin Abbasiye bölgesinde de 4 bin 500 kişi kapasiteli Aziz Mark Kıpti Ortodoks Katedrali bulunuyor.

Mısır'da yaklaşık 15 milyon Hristiyan yaşıyor

Kıpti kilisesi verilerine göre Mısır'da yaklaşık 15 milyon Hristiyan yaşıyor.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Safiye Karabacak, Ayşe Sümeyra Aydoğdu