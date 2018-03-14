ESKİŞEHİR (AA) - Türk Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü Başkanı Dr. Muhammed Al-Adil, ortak tarihi ve medeniyeti yeniden okumak gerektiğini belirterek, "Özellikle Osmanlı tarihini yeniden okumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Al-Adil, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği'nin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Salonunda düzenlediği "Ortadoğu'da İstikrarsızlığın Sebebi" konulu konferansta, Ortadoğu ve içinde bulunduğu istikrarsızlığın sebeplerine vurgu yaptı.

"Biz Osmanlı torunlarıyız ve biz Osmanlıyız. Dış güçlerin devreye girmesi ile Müslüman ülkeler karıştırıldı." diyen Al-Adil, şöyle devam etti:

"Ortak tarihimizi ve medeniyetimizi yeniden okumamız gerekiyor. Özellikle Osmanlı tarihini yeniden okumamız gerekiyor. Tabi İslam ümmetinin tarihi sadece Osmanlı tarihinden ibaret değil. Önceki asırlarda da Emevi, Abbasi vb. bunların hepsini iyi okumamız gerekiyor. Tarihimizi yeniden araştırmayı ve anlatmayı başkalarına bırakmayalım. Ümmet ruhu eğer olacaksa, yeniden bu ruhu ihya etmek istiyorsak, sömürgecilerin kalıntılarını eğitim sistemimizden, dilimizden, siyasetimizden, zihniyetimizden, yönetim sistemlerimizden muhakkak temizlenmesi lazım."