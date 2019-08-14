Orta'da yayla şenliği gerçekleştirildi

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Hasanhacı köyünde yayla şenliği gerçekleştirildi.

Hasanhacılılar Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Kültür Derneği tarafından düzenlenen şenlikte farklı illerden çok sayıda ziyaretçi katıldı.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşların sorununu çözmek için çalıştıklarını anlattı.

Dernek Başkanı Ahmet Kaplankaya da şenliğin 23'üncüsünü yaptıklarını söyledi.

Gurbette yaşayan vatandaşların ata topraklarını ziyaret etme imkanı bulduğunu belirten Kaplankaya, birlik ve beraberliğin güçlenmesi temennisinde bulundu.



Eski AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz de katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.



Konuşmaların ardından sanatçı Sami Çelik tarafından konser verildi.



Programa ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.