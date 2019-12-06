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Orta Kaymakamı Yıldız'dan Yaylakent beldesine ziyaret

ÇANKIRI (AA) - Orta Kaymakamı Bayram Yıldız, Yaylakent beldesini ziyaret etti.Yıldız ve beraberindeki heyete, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede tarafından belde hakkında bilgi verildi.Daha sonra Yaylakent İlkokulu'nu ziyaret eden Bayram...

Genel 06.12.2019, 16:37
Orta Kaymakamı Yıldız'dan Yaylakent beldesine ziyaret
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ÇANKIRI (AA) - Orta Kaymakamı Bayram Yıldız, Yaylakent beldesini ziyaret etti.

Yıldız ve beraberindeki heyete, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede tarafından belde hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Yaylakent İlkokulu'nu ziyaret eden Bayram Yıldız ve Belediye Başkanı Dede, çocukların durumları ve ihtiyaçlarıyla ilgili okul müdüründen bilgi aldı.

Yıldız, ziyaretlerinin ardından beldeden ayrıldı.


#çankırı #Kaymakam Bayram Yıldız #orta #yaylakent
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