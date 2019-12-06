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Orta Kaymakamı Yıldız'dan Yaylakent beldesine ziyaret
ÇANKIRI (AA) - Orta Kaymakamı Bayram Yıldız, Yaylakent beldesini ziyaret etti.Yıldız ve beraberindeki heyete, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede tarafından belde hakkında bilgi verildi.Daha sonra Yaylakent İlkokulu'nu ziyaret eden Bayram...
Genel 06.12.2019, 16:37
ÇANKIRI (AA) - Orta Kaymakamı Bayram Yıldız, Yaylakent beldesini ziyaret etti.
Yıldız ve beraberindeki heyete, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede tarafından belde hakkında bilgi verildi.
Yıldız, ziyaretlerinin ardından beldeden ayrıldı.
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