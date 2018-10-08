Orta ilçesinde aday adayları bir araya geldi

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, belediye ve muhtar aday adaylarıyla bir araya geldi.Belediye binasında yapılan toplantıda konuşan Dede, Yaylakent'e hizmet için yola çıktıklarını söyledi.Yerel...