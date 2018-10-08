Orta ilçesinde aday adayları bir araya geldi

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, belediye ve muhtar aday adaylarıyla bir araya geldi.
Belediye binasında yapılan toplantıda konuşan Dede, Yaylakent'e hizmet için yola çıktıklarını söyledi.
Yerel seçimlerde huzurlu ve demokratik bir seçim geçirme temennisinde bulunan Dede, "Huzurlu bir seçim geçirelim. Kaybeden adaylarımızın kazananları tebrik etmesiyle sandıklardan ayrılalım. Seçimlerde birbirimizi karalayarak değil, projelerimizle seçmenimize ulaşalım." dedi.
Aday adayları, toplantı sonrasında birbirlerine başarılar diledi.