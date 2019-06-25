Orta Asya'nın en güzel pazarı Mehrgon

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki Mehrgon Pazarı, satılan yüzlerce çeşit ürünün yanı sıra mimarisi ile de ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Duşanbe'nin merkezinde yer alan Mehrgon Pazarı, mimarisiyle Orta Asya'nın en güzel pazarı olarak nitelendiriliyor.

2014'te inşa edilen pazar üç kattan oluşuyor. Toplam 30 bin metrekare alana sahip pazarı, doğu mimarisi ile işlenen onlarca sütun ayakta tutuyor. En üst orta kısmındaki büyük cam tavan, pazarın gündüz saatlerinde elektrik kullanmadan ışık almasını sağlıyor.

"Gıdaların satıldığı müze"

Halk, Mehrgon Pazarı'nı güzel mimarisi nedeniyle "gıdaların satıldığı müze" olarak da nitelendiriyor.

Mehrgon, doğu mimarisinin güzel örneklerini yansıtmanın yanı sıra içinde satılan sebze-meyve, baharat, kurutulmuş meyve ve diğer ürün çeşitleriyle her kesimden satıcı ve alıcıyı bir araya getiriyor.

Pazar, dünyanın dört bir tarafından turistlerin de gözde uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Haftanın her günü, sabahtan akşama müşterilerine hizmet veriyor

Haftanın her günü, sabahtan akşama müşterilerine hizmet veren pazarda, yüzden fazla satıcı tezgah açıyor. Pazarcılar arasında Taciklerin yanı sıra ülkede yaşayan Özbekler de bulunuyor. Özbekler genellikle kuru üzüm ve kuru meyve tezgahlarının başında yer alıyor.

Tacik pilavının yapıldığı tezgahların da bulunduğu pazarda satıcılar, meşhur pilavın yapımında kullanılan tüm malzemeleri meraklısına bir arada sunuyor.

Yıllardır pazarcılık yapan Azim Rustamov, tezgahlardaki ürünlerin Tacikistan'ın dört bir tarafından geldiğini, kurutulmuş meyvelerin ülkenin kuzeyinden, pirincin Regar'dan, elma ve diğer yaş meyvelerin de Garm'dan geldiğini söyledi.

Rustamov, esas müşterilerinin turistler olduğunu ifade ederek, seyyahların daha çok kurutulmuş meyve, kuruyemiş ve baharat çeşitlerine ilgi gösterdiğini aktardı.