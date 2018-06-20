Örnek meyve bahçesinin ilk ürünleri alındı

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesince, tarım sektörünün gelişmesi ve ürün çeşitliliğinin arttırılması amacıyla kurulan örnek meyve bahçesinde ilk meyve alındı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Fasıl Mahallesi bölgesinde kurulan örnek meyve bahçesinde incelemelerde bulundu.

Hayata geçirdikleri örnek meyve bahçelerinden ilk meyveleri almanın sevincini yaşadıklarını anlatan Kaplan, Beypazarı’nın tarımsal üretim konusunda ülkede büyük bir pay sahibi olduğunu söyledi.

Kaplan, "Yaptığımız bu çalışma gerçekten örnek bir tesis. Beypazarı’na ziyarete gelenleri bu alanı ve bahçeleri gezdiriyoruz. Bu yaptığımız çalışmayla da Beypazarı halkına örnek bir tesis sunarken, bu modeli örnek almaları konusunda da kendilerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Beypazarı'nın topraklarının daha verimli kullanılması ve meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırmak amacıyla bu örnek bahçeleri kurduklarını anlatan Kaplan, örnek bahçede 800 tam ve 600 yarı bodur elma, 500 Ankara armudu, 500 deveci armudu, 150 badem ağacı, 20 erik, 20 şeftali, 20 kiraz, 20 dut ve 20 kayısı ağacı bulunduğunu belirtti.