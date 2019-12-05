Son Dakika

Ormanın çalı çırpısı "organik gübre" olacak

- Eskişehir'deki ormanlarda ortaya çıkan çalı çırpı ve dal gibi atıklar Orman Fidanlığı'nda organik gübre olarak kullanılacak

Genel 05.12.2019, 13:10
Ormanın çalı çırpısı
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki ormanlarda bakım ve üretim çalışmaları sonucu ortaya çıkan çalı çırpı ve dal atıkları organik gübre olarak kullanılacak.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ormanlık alanlarda yapılan üretim, bakım, budama gibi faaliyetler sırasında çıkan ve ekonomik değeri düşük olan atıklar, çalı doğrama makinesiyle öğütülerek gübreye dönüştürülecek. Fermantasyon sonucunda oluşacak organik gübre, Eskişehir Orman Fidanlığında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yılda 9 milyon fidanın yetiştiği Orman Fidanlığı'nda sürekli toprak, humus, organik madde ve gübre ihtiyacının olduğunu bildirdi.

Ormanlardan çıkan ve yakacak odun dahi olmayan çalı, çırpı ve dal parçalarını bir parçalama makinesinde öğüttüklerini belirten Temel, "Bu materyali bir yıl depolayarak çürütüp, gübreye dönüştürerek fidanlığımızda kullanacağız. Böylece bir nevi geri dönüşüm sağlamış olacağız. Özellikle okul bahçelerinde yaptığımız bakım ve budama çalışmalarından da oldukça fazla atık madde çıkıyor. Bunlar bugüne kadar şehir çöplüğüne atılıyordu." ifadelerini kullandı.

#Bakım #Eskişehir #gübre #Orman
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@