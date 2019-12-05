Ormanın çalı çırpısı "organik gübre" olacak
- Eskişehir'deki ormanlarda ortaya çıkan çalı çırpı ve dal gibi atıklar Orman Fidanlığı'nda organik gübre olarak kullanılacak
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki ormanlarda bakım ve üretim çalışmaları sonucu ortaya çıkan çalı çırpı ve dal atıkları organik gübre olarak kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yılda 9 milyon fidanın yetiştiği Orman Fidanlığı'nda sürekli toprak, humus, organik madde ve gübre ihtiyacının olduğunu bildirdi.
Ormanlardan çıkan ve yakacak odun dahi olmayan çalı, çırpı ve dal parçalarını bir parçalama makinesinde öğüttüklerini belirten Temel, "Bu materyali bir yıl depolayarak çürütüp, gübreye dönüştürerek fidanlığımızda kullanacağız. Böylece bir nevi geri dönüşüm sağlamış olacağız. Özellikle okul bahçelerinde yaptığımız bakım ve budama çalışmalarından da oldukça fazla atık madde çıkıyor. Bunlar bugüne kadar şehir çöplüğüne atılıyordu." ifadelerini kullandı.
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