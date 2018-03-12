Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Eskişehir için imza attı

ESKİŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla Emirceoğlu (Borabey) Göletleri Sulamaları Projesi'nin kamulaştırma işlemlerine başlanacağı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emirceoğlu Göletleri Sulamaları Projesi'nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Eroğlu tarafından imzalandı.Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Emirceoğlu Göletleri Sulamaları Projesi'nin hizmete açılmasıyla 4 bin 470 dekar araziye su temin edilecek.











