Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Bu seçim alelade bir seçim değil

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde, cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin 24 Haziran seçimi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güney sınırlarında terör devleti kurularak, gönül coğrafyası ile bağının koparılmak istendiğini belirten Eroğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişimine rağmen bu oyunların boşa çıkarılması için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

"Bakıyorsunuz hemen şer ittifakı kuruyorlar"

Bu başarının Batı'yı rahatsız ettiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi yeni bir oyun peşindeler. Bunlar bu oyuna başladılar. Dediler ki; 'nasıl olsa 2019'a kadar seçimler var, o arada biz Türkiye'yi ekonomik kıskaca alalım. Ekonomik olarak Türkiye'yi boğalım.' Türkiye için destanlar yazan AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için böyle bir harekete giriştiler. Cumhurbaşkanımız bunu farketti, Sayın Bahçeli de destek verdi. Seçimler bu yüzden 24 Haziran'a alındı. Bu seçim alelade bir seçim değil. Şimdi bakıyorsunuz hemen şer ittifakı kuruyorlar."

Eroğlu, AK Parti'nin Türkiye'yi dünyada 17. büyük ekonomi haline getirdiğine dikkati çekerek, "IMF'ye borcumuz yok. Şimdi bir takım ekonomik baskılar yapmak istiyorlar. Ama millet bunun farkına vardı. İnşallah onu da aşacağız. Şu anda dünyanın en büyük havaalanını biz yapıyoruz. Batı çok rahatsız. Çünkü Türkiye dünyanın merkezi, İstanbul dünyanın merkezi. İnanmayan varsa gelsin ölçsün." diye konuştu.

"Atma Muharrem atma"

Bazı ülkelerin Türkiye'deki seçimlerle çok yakından ilgilendiğinin altını çizen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancılar niçin Türkiye'deki seçimlerle ilgileniyor? Biz ABD'ki seçimlerle ilgileniyor muyuz? Hollanda veya Fransa niye ilgileniyor? Size ne? Bizde millet kimi isterse seçer ama yok öyle yapmayacaklar. Borsada oyun oynayacaklar. FETÖ'yü harekete geçirecekler. Milletin ferasetine güveniyorum. Oyunu bozacağız. Şurada kaç gün kaldı. 24 Haziran'a 29 gün kalmış. 29 gün, kapı kapı dolaşalım lütfen. Hemen buradan çıktıktan sonra en azından herkesin gönlünü almaya çalışalım, gayret edelim. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatalım. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini ilan etti. 360 sayfalık bir kitap. Onlar ne yapacak, ne diyebilirler. Onların söyledikleri hava civa. Onların işi yıkmaktır, bozmaktır ama bizim işimiz gönül almak, bizim işimiz yapmaktır. Biz eskiden böyle çok atana derdik 'atma kardeşim atma'. Atma Muharrem atma. Bisiklete binmeye devam et. Ey Muharrem, biz 5 yaşında bisiklete biniyorduk. Sen yeni öğreniyorsun. Öğrenmeye devam et."

"İnşallah onların planları alt üst olacak"

Seçimde her türlü hile ve desiseyi yaparak AK Parti'yi ve Erdoğan’ı saf dışı bırakmanın gayretinde olanların olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Çünkü Türkiye, şimdiden çok olmaya başladı. Daha ileride 2023 yılında ne olacak diye ortada büyük bir endişe var. Çünkü biz yükselişteyiz. Onlar inişte. Şu anda tarihin kaderi değişiyor. Cenabı Allah’ın yardımı da bu milletle. Çünkü bu millet sadece kendisini düşünmüyor. Gönül coğrafyamızı da düşünüyor. Orta Asya bize bakıyor ve dua ediyor. Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Arakan ve Afrika'daki mazlum milletler ve insanlar bize bakıyor. Dolayısıyla bu seçim sadece bu milletin seçimi değil, gönül coğrafyamızın geleceği açısından da bir seçimdir. Bu yüzden Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan bir takım planlardır. Ama onların planları varsa, Allah'ın da bir planı var. İnşallah onların planları alt üst olacak."

"Türkiye’deki seçimlere kimse dil uzatamaz"

Muhalefet partilerinin, OHAL devam ederken seçim yapmanın doğru olmadığı eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Eroğlu, "Yurt dışında pek çok seçim gördüm. Türkiye’deki katılım dünyadaki pek çok ülkeden fazla. Amerika ve Avrupa’ya baksınlar. Pek çok ülkede seçimlere katılım yüzde 30, 40, 50 ve 60’ı geçmez. Ama bizde yüzde 80-85’lere ulaşıyor. Bir de bizde seçimler çok ciddi şekilde yapılıyor. Çünkü seçimlerde bütün partilerin temsilcileri var. Dolayısıyla Türkiye'deki seçimlere kimse dil uzatamaz." dedi.

Veysel Eroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Türkiye'nin ekonomisini düzelteceğiz" vaadini soran bir gazeteciye, "Gülmekten başka bir şey diyemeyeceğim. Zaten onu saf dışı yapmak için bir oyun yaptılar biliyorsunuz 'Gel Muharrem diye.' Gel Muharrem sana Afyonkarahisar'da bir tavuk çiftliği kuralım. Burada tavuk üretmeye başla. Yumurta üretmeye başla." cevabını verdi.

Muhabir: Canan Tükelay