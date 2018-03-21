ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Orman Haftası dolayısıyla il genelinde 101 bin 297 fidan dağıtıldı.

Orman ve Fidanlık Müdürlüğü tarafından Anıt Alanı'nda düzenlenen fidan dağıtım töreninde konuşan Orman ve Fidanlık Müdür Yardımcısı Şamil Yağlıoğlu, dağıtılan fidanların hem Çankırı hem de Türkiye'nin havasına katkıda bulunacağını söyledi.

Daha yeşil bir Çankırı için çalıştıklarını belirten Yağlıoğlu, "Şu an burada 20 bin fidan dağıtılacak. Çankırı genelinde 101 bin 297 fidan dağıtılacak. Halkımızı yeşille, fidanla buluşturmaya devam ediyoruz. Karaçam, sarıçam, sedir, mazı, ıhlamur, ahlat, zerdali fidanlarını vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız bu meyve fidanlarını alarak ihtiyaç duyduklarında tarım müdürlüklerinden de yardım alarak aşılama yapabilir." diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlara karaçam, sarıçam, sedir, mazı, ıhlamur, ahlat, zerdali fidanları dağıtıldı.