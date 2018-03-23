SİVAS (AA) - Gürün ilçesinde, 1-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 3 bin 700 fidan dağıtıldı.

Gürün Orman İşletme Şefliği tarafından Ulu Cami önünde fidan dağıtım töreni düzenlendi.

Törende vatandaşlara sarıçam, ıhlamur, ardıç, karaçam, dağmuşmulası, ateşdikeni ve girebulu olmak üzere 3 bin 700 fidan dağıtıldı.

Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ağaç sevgisini aşılamak için dağıtılan fidanların vatandaşlar aracılığıyla toprakla buluşturulacağını söyledi.

Çiftçi, daha güzel ve yeşil bir Gürün için herkese görev düştüğünü de vurguladı.

Gürün Orman İşletme Şefi Uğur Özinan da doğayı ve yeşili korumaları konusunda vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Fidan dağıtım törenine Kaymakam Hicabi Aytemür de katıldı.