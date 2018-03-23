SİVAS (AA) - Zara ilçesinde 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla "Ormanlarımızı Koruyalım" etkinliği düzenlendi.
Zara Orman İşletme Şefliği tarafından Mehmet Akif İlkokulu ve Halil İbrahim Çifci İlkokulu ana sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Ormanlarımızı Koruyalım" adlı eğitim verildi.
Öğrencilere Zara Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü tarafından orman yangınları, Alo 177, erozyon, ormanların oluşumu, korunması, yaban hayvanlarının evi konuları anlatıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlatılan animasyonların izlenilmesinin ardından minik öğrencilere bir yaşında çam fidanı, balon, şapka, tohumlu kalemden oluşan set dağıtıldı.
Etkinliğe, Orman Mühendisi Beste Duman, Ebru Çetin ile okul idarecileri katıldı.