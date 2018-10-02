ANKARA (AA) - Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hem öğrenimlerine devam ediyor hem de hafızlık yapıyorlar.

Okul müdürü Ahmet Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında İlçe Müftülüğüne bağlı Akyüzler Kur'an Kursu ve Hafız Hasan Akkuş Kız Kur'an Kursu ile işbirliği halinde 78 öğrencinin hafızlık yaptığını, aynı zamanda ortaokulda okuduğunu belirtti.

Okulda geçen sene başlayan proje kapsamında bazı öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlasını ezberlediğini ifade eden Çakıroğlu, "Yani yarım hafız oldular." dedi.

Çakıroğlu, projeye dahil olmak isteyen 5. ve 6. sınıf öğrencileri için henüz fırsatın kaçmadığını belirterek, okula ve projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Şube Müdürü Ercan Kaya, Kur'an kursu hocaları ve okulun öğretmenlerine teşekkür etti.

