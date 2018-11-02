Orgeneral Temel, engelli sevenini sevindirdi

ESKİŞEHİR (AA) - 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Eskişehir'de yaşayan bedensel engelli 70 yaşındaki Hakkı Önem'in, engelli aracına Büyük Önder Atatürk ile kendisinin fotoğrafını asarak gezdiğini Vali Yardımcısı Alper Balcı aracılığıyla öğrenince Malatya'dan çeşitli hediyeler göndererek sevindirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçe Kaymakamı iken geçen ay Eskişehir Vali Yardımcılığına atanan Alper Balcı, kent merkezinde yürürken bir engelli aracının önünde Büyük Önder Atatürk ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in yan yana fotoğraflarının bulunduğunu fark etti.

Bedensel engelli Hakkı Önem ile sohbet eden Balcı, Ürgüp kaymakamlığı sırasında tanıdığı 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'i telefonla arayıp durumu anlattı ve telefonundan çektiği fotoğrafı gönderdi. Bu duruma memnun olan Orgeneral Temel de Vali Yardımcısı Balcı'dan göndereceği hediye paketini kendisini çok sevdiğini ifade eden bedensel engelli Hakkı Önem'e teslim etmesini rica etti.

- "İsmail Metin Temel paşam 15 Temmuz'un isimsiz kahramanlarındandır"

Orgeneral Temel'in birkaç gün içinde gönderdiği hediye paketini Hakkı Önem'e teslim eden Vali Yardımcısı Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta yürüdüğü sırada Hakkı Önem'in engelli aracını gördüğünde Atatürk ile Orgeneral İsmail Metin Temel'in fotoğraflarını yan yana görünce dikkatini çektiğini belirterek, bunun üzerine kendisini tanıtıp, adının Hakkı Önem olduğunu öğrendiği engelliyle sohbet ettiğini söyledi.

"Hakkı amca, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde birtakım olaylar canını sıktığı için çok sevdiği Temel paşanın fotoğrafını yaptırıp aracının önüne asmış." diyen Balcı, şöyle konuştu:

"Ürgüp Kaymakamı olduğum 2016 yılında Güneydoğu'da yürütülen operasyonlarda görevliydim. O dönemde İsmail Metin Temel paşa ile beraber çalışmıştık. Kahramanlıklarını bizzat gördüm. Orada polis ve jandarma özel harekatla yaptıkları destansı çalışmalara şahit oldum. Engelli amcamızın çok sevdiği için aracına fotoğrafını astığını gördüğüm Orgeneral Temel'e bu durumu bildirdim. Çok mutlu oldu. 15 Temmuz'un isimsiz kahramanlarından Temel paşam da hemen bir hediye paketi gönderip Hakkı amcamıza verilmesini istedi. Biz de bu isteği yerine getirdik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güzide bir üyesi İsmail Metin Temel paşam sağolsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Hakkı amcamız da çok mutlu oldu."

- "Hem sevindim, hem de duygulandım"

Hakkı Önem de Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde evinde televizyon izlediği sırada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Orgeneral İsmail Metin Temel'in rütbelerini sökmek istediğine dair haberlerden etkilendiğini ve üzüldüğünü söyledi.

Bu ülkenin kolay kazanılmadığına dikkati çeken Önem, şunları ifade etti:

"Televizyonda Temel paşamızın rütbelerinin sökülmek istendiğine ilişkin sözleri duyunca üzüldüm. Bu olayın ardından ertesi gün kent merkezindeki bir fotoğrafçıya gittim Atatürk'ün resminin yanına Orgeneral İsmail Metin Temel'in resmini yaptırdım. Bazıları arkamdan da konuşsa bu resmi indirmeyeceğim. O gün bugündür engelli aracımda ikisinin de resmi bulunuyor. Yolda karşılaştığımız Vali Yardımcısı Alper Balcı engelli aracımdaki resmin fotoğrafını çekip Temel paşaya gönderince o da sağ olsun Malatya yöresine ait hediyeler göndermiş. Bu durum beni hem sevindirdi, hem de duygulandırdı."