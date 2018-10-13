Orgeneral Hulusi Akar Cami ve Külliyesi açılışı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar Cami ve Külliyesi'nin açılışını yaptı.

Erdoğan, Kayseri Valiliği ziyaretinin ardından, Orgeneral Hulusi Akar Cami ve Külliyesi Açılış Töreni'ne geçti.

Kayseri'deki toplu açılış törenini hatırlatan Erdoğan, "Bu törenin adeta manevi çimentosu olan Hulusi Akar Camimizin de şu anda açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Özgün yerel bir mimari olmasından dolayı caminin büyüleyici olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Burada tabii sadece bir mescit, bir cami yok aynı zamanda bu kabristanın içerisinde böyle bir külliye oluştu. Bu külliye ile birlikte burada aynı zamanda sürekli bir vaaz-ı nasihat oluşacak. Bir taraftan kabristana bakacağız oradan nasibimizi alacağız, 'hayat neymiş' sorusuna cevap ararken işte hayat musalla taşı ve kabristan diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara "Hepimiz ölecek miyiz? Ben ölmeyeceğim diyen var mı?" sorusunu yönelten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gideceğimiz yer kabristan, musalla taşı burada, hoca efendi burada ne diyor? 'Cumhurbaşkanı niyetine' demiyor, 'milyarder, trilyarder niyetine' demiyor, 'orgeneral niyetine' de demiyor. Ne diyor? 'Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine'. Ondan sonra kaldırıyorlar getirip şuradaki kabristana defnediyorlar. Boyuna göre de kabristanı hazırlıyorlar, benim boy fena değil, benimki biraz büyük olacak. Ondan sonra erken, tez gideceğiz sonunda. Defnettikten sonra da bak söyleyeyim en yakınları bile kalmaz, o gün orada okuduklarını okurlar ondan sonra bir daha işte böyle kandilde, bayramda vesaire kabristana geldiler geldiler, yoksa çok nadirattandır."

"(Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş) meğer diyeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Yaptığımız güzel işlerle anılacağız, hayırlı evlatlar bırakmanın gayretinde olalım, hayırlı eserler bırakmanın gayretinde olalım. Bunu başardığımız anda da Allah'ın izniyle Rabbim'in mükafatına nail oluruz. Rabbim, Sevgili Habibi vasıtasıyla ne buyuruyor, 'Kim benim için bu dünyada bir mescit inşa ederse ben de ebedi alemde aynı şekilde ona bir köşk inşa ederim' diyor. Hepsi ortada hazır, senet hepsi hazır. Öyleyse buna çalışacağız." dedi.

Caminin bulunduğu kabristanda, Akar'ın anne ve babasının da medfun olduğunu anımsatan Erdoğan, kabristanda yatanlar ile şehitlerin ruhlarına Fatiha göndereceklerini, gazilere şifalar dileyeceklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışa teşrifi için teşekkür etti. Akar, "Allah hayırlarımızı kabul etsin. Bu niyetle başladığımız bu çalışmada Allah bize böyle bir fırsatı verdi, imkanı verdi. Buna da Allah'a sonsuz şükretmek makamındayız. Öncelikle annem, babamın yattığı bu mezarlıkta yatan tüm hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar, açılış törenine aynı makam aracıyla geldi.

Konuşmaların ardından açılışa geçildi. Edilen duanın ardından eserin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle açılışı gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra camide incelemelerde bulundu.

Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de bulundu.