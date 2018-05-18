Orgeneral Güler'i alıkoyan astsubay savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 473 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i derdest eden ekipte yer alan Özel Kuvvetler Komutanlığında (ÖKK) görevli eski astsubay Ozan Turanlı savunma yaptı.

Turanlı, darbe girişiminden bir gün önce ÖKK taburunda astsubay Derviş Taş, Ayhan Carık ve Selçuk Yavuz ile beklerken üsteğmen Selçuk Topal'ın yanlarına gelerek, "Yarın saat 18.00'de Akıncı Hava Üssü'ne gideceğiz, giderken operasyon kıyafetleri yanınızda olsun. Üsse Özel Kuvvetlerin adını vererek gireceksiniz." dediğini aktardı.

ÖKK'de emirlerin sözlü olarak da verilebileceğini savunan Turanlı, aldığı emir doğrultusunda astsubay Derviş Taş ile akşam saatlerinde Akıncı Üssü'ne gidip nizamiyedekilerin yönlendirmesi üzerine 143. Filo ek binasına geçtiklerini beyan etti.

Sanık Turanlı, 143. Filo'da bekledikleri sırada eski kurmay albay Fırat Alakuş'un orada bulunan ÖKK personeline görevin değiştiğini ve Genelkurmay Başkanlığına gidileceğini söylediğini belirtti.

Kısa süre sonra filodan dışarı çıktıklarını ve bulundukları yere gelen otobüse binip Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini anlatan Turanlı, savunmasına şöyle devam etti:

"Saat 23.30 gibi Genelkurmay karargahına geçtik. Bizim tim sona doğru binaya girdiği için katların emniyeti alınmıştı. Selçuk üsteğmenin emriyle dışarı çıktım. Çevre emniyeti aldım. İsmini bilmediğim bir yüzbaşı yanıma geldi. 'Orgenerali güvenli olarak çıkartacağız' dedi. İleriden bir başçavuş ve yüzbaşı bir orgeneralin koluna girerek getiriyorlardı. Elleri kelepçeli ve gözleri bağlıydı. Yüzbaşı bana 'Orgeneral sende' dedi. Ben de generalin düşmemesi için koluna girdim. Yüzbaşının öncülüğünde helikoptere bindik birkaç dakika sonra Akıncı Üssü'ne indik."

Turanlı, helikopterden indikten sonra aynı tugayda görev yaptığı üsteğmen Mehmet Aytaç'ın Genelkurmay Başkanı'nın emri ile Akıncı'da bekleyeceklerini söylemesi üzerine sabaha kadar orgeneralin bulunduğu binanın çevresinde beklediğini kaydetti.

Tutuklandıktan iki hafta sonra Genelkurmaydan getirdikleri orgeneralin, Yaşar Güler olduğunu öğrendiğini ileri süren Turanlı, darbe girişiminden haberi olmadığını, verilen emir gereği Genelkurmaya gittiğini savunarak tahliye talebinde bulundu.

Sanık Turanlı, çapraz sorgusunda müşteki avukatlarının sorularına cevap vermedi.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ün "Bir generali elleri kelepçeli gördüğün anda size verilen emrin hukuksuz olduğunu anlamadın mı?" sorusu üzerine Turanlı, "O gece Genelkurmay karagahında birkaç el silah sesi geldiği için generali bir tehdit olarak değerlendirdim." diye cevapladı.

Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.