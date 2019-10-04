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Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşıladı.
Genel 04.10.2019, 18:22
ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.
Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Orgeneral Carter, onur kıtasını "merhaba asker" ifadesiyle selamladı.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Carter karargaha geçerek, bir süre görüştü.
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