Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti

- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Şırnak ve Siirt'ten gelen vatandaşlarla şehit Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:30
Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti
banner230

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak ve Siirt'ten gelen vatandaşlarla şehit Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orgeneral Çetin, Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ndeki şehidin babaevinin yanında kurulan taziye çadırında, baba Şener ve anne Nurten Muratoğlu ile şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Orgeneral Çetin ile Şırnak ve Siirt'ten gelen vatandaşlar da aileye taziyelerini bildirerek, Türkiye'nin doğusu ve batısında acıların bir olduğunu ifade etti.

Bu arada, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Bayraktar'ın şehit ailesiyle telefonla görüştüğü ve başsağlığı dileğinde bulunduğu aktarıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olmuş, iki silah arkadaşı da yaralanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetinşehit Piyade Sözleşmeli Er Ferhat MuratoğluTaziye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim