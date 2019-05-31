Orgeneral Çetin bayram trafiğini denetledi

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bayram tatili dolayısıyla uygulanan trafik tedbirleri ve kara yollarındaki yoğunluğu denetledi.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla uygulanan trafik tedbirlerini Kahramankazan Akıncı gişelerindeki yol kontrol noktasında denetleyen Orgeneral Çetin, tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

Kontrol için durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan Çetin, sürücülere emniyet kemeri takmaları, hızlı gitmemeleri ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Sürücü ve yolculara trafik güvenliği konusunda bilgilerin yer aldığı broşürler ile çeşitli hediyeler veren Çetin, yol kontrol noktasında görevli personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarma ekipleri de İçişleri Bakanlığının "Dikkat Sizden, Notlar Bizden Projesi" kapsamında çocuklara kırmızı düdük hediye ederek, sürücü seyahat karnesi dağıttı.