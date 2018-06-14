Orgeneral Akar'dan Münbiç görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Orgeneral Akar'dan Münbiç görüşmesi
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ANKARA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, Münbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın dün Scaparrotti ile telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Muhabir: Barış Gündoğan

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