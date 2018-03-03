Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Orgeneral Akar zeytin fidanı dikti

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kilis ve Hatay bölgelerindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli birliklerde dün yaptığı inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler paylaşıldı - Harekat sırasında yaralanan askerleri ziyaret eden Akar, denetlemelerde bulunduğu bir karargahın bahçesine zeytin fidanı dikti

03 Mart 2018 Cumartesi 18:10
Orgeneral Akar zeytin fidanı dikti
banner230

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis ve Hatay bölgelerinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında, bir askeri karargahın bahçesine zeytin fidanı dikti.

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Akar'ın, Kilis ve Hatay bölgelerinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ile tugay karargahlarında dün yaptığı inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Buna göre, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten operasyon birliklerine ait komuta merkezlerinde, birlik komutanları ve personeli ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen harekat hakkında bilgi aldı.

Harekat sırasında yaralanan askerleri de ziyaret ederek moral veren Akar, yaralı askerlerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret ettiği bir gazi, Orgeneral Akar'a, "Milletimizin ve devletimizin emrindeyiz. Yeminimize sadığız." diyerek teşekkür etti.

Orgeneral Akar, denetimlerde bulunduğu bir birlikte ise karargahın bahçesine zeytin fidanı dikerek suladı.

Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.


Anahtar Kelimeler:
Orgeneral Akar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim