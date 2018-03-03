Orgeneral Akar zeytin fidanı dikti

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis ve Hatay bölgelerinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında, bir askeri karargahın bahçesine zeytin fidanı dikti.

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Akar'ın, Kilis ve Hatay bölgelerinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ile tugay karargahlarında dün yaptığı inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Buna göre, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten operasyon birliklerine ait komuta merkezlerinde, birlik komutanları ve personeli ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen harekat hakkında bilgi aldı.

Harekat sırasında yaralanan askerleri de ziyaret ederek moral veren Akar, yaralı askerlerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret ettiği bir gazi, Orgeneral Akar'a, "Milletimizin ve devletimizin emrindeyiz. Yeminimize sadığız." diyerek teşekkür etti.

Orgeneral Akar, denetimlerde bulunduğu bir birlikte ise karargahın bahçesine zeytin fidanı dikerek suladı.

Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.



