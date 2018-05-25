Orgeneral Akar Hatay'da denetlemelerde bulundu

HATAY (AA) - Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Hatay'daki 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, bu kapsamda, bölgedeki birlik komutanlarından son gelişmelerle ilgili brifing aldı ve direktiflerini verdi.

Denetlemeleri sırasında devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, halkın huzur ve güvenle evlerine dönmeleri için mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini dile getiren Orgeneral Akar, "Halkın, başta sağlık hizmeti olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor." dedi.

Harekat kapsamında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutlayan ve kendilerine gelecek dönem için başarı dileyen Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı ve diğer tüm harekatların başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere acil şifa, şehit ve gazilerin ailelerine sabır temennisinde bulundu.

Muhabir: Emin Sansar