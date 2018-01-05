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Organlarıyla 6 hastaya umut oldu

- Yozgat'ta beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki gencin organları bağışlandı

05 Ocak 2018 Cuma 12:22
Organlarıyla 6 hastaya umut oldu
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.

Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Hakan Bacanak'ın (27) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Bacanak'ın organlarını bağışladı.

Ankara'dan organ nakli için Yozgat'a gelen 7 kişilik ekip, yaklaşık 3 saat süren operasyonla Bacanak'ın korneaları, karaciğer, böbrekleri, dalak ve kalbini aldı. Ankara'ya götürülen organlar, nakil bekleyen 6 hastaya nakledilecek.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Talih, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin kanaması geçirerek hastaneye gelen Hakan Bacanak'a beyin ölümü tanısı koyulduğunu belirterek, "Ailenin de onayı alındıktan sonra Ankara'dan gelen ekipler, hastanın karaciğer, böbrek, dalak, kalp ve korneasını aldı." dedi.

Hasta yakını Ali Olcay da ölüme çarenin olmadığını söyledi.

Bir can kaybettiklerini, yapabilecek bir şeylerinin olmadığını ifade eden Olcay, "27 yaşındaydı, yüksek tansiyondan hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşince organları yaşadığı için biz de organlarını bağışlamak istedik. Bir insan öldüyse, yaşamaya çaba harcayan bir insan şifa bulsun istedik. Bağışladığımız organlarla bir can şifa bulsun istiyoruz. İnşallah sağlıklı bir insan tekrar hayat bulur. Bizi tek mutlu edecek o. Bütün organlarını bağışladık. İnşallah nakledilecek kişiye de uyumlu olur ve sağlık bulur." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bozok ÜniversitesiOrgan BağışıYozgat
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