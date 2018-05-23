Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki gencin organları, bağış bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Ürgüp ilçesinde geçen hafta geçirdiği kazanın ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ali Can Gök'ün müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Gök’ün yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi.

Ailenin olumlu yanıtının ardından, organ bağış merkeziyle irtibata geçilerek uygun donörler bulundu.

Ankara'daki çeşitli hastanelerden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve 4 saat süren operasyonda, Gök'ün karaciğeri, iki böbreği ve kalp kapakçığı alınarak özel araçla Ankara'da bulunan Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Gök'ün organları, 4 hastaya nakledilecek.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için yaşam umudu olduğunu vurguladı.

Ünlübay, 4 hastayı yeniden hayata bağlayan Ali Can Gök'ün ailesi ile görüşerek, başsağlığı ve teşekkürlerini iletti.