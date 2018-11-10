Organları 3 kişiye hayat verecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta, geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen 66 yaşındaki Münüriye Demiray'ın organları ailesince bağışlandı.

Yaklaşık 15 gün önce yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi Münüriye Demiray'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, kadının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde gerçekleşen operasyon sonrası, Malatya'dan gelen ekip tarafından Demiray'dan alınan karaciğer Malatya'ya, böbrekler ise Erzurum'a götürüldü.

Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Öztemur, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yoğun bakım servisinde 15 gün tedavi gördüğünü ve dün öğlen saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

Hasta yakınlarına anlayışlarından ve böyle bir hizmete katkıda bulundukları için teşekkür eden Öztemur, şunları kaydetti:



"Malatya'dan bir ekip hastamızın organlarını almak üzere yola çıktı. Ancak ekip Sivas'a 1 saat kala hastamızın durumu kötüleşti, kalbi durdu. Bunun üzerine çok acil bir müdahale yaptık. Hastamızı kalp makinesine bağlayarak organları koruduk. Malatya ekibi geldi, karaciğerini ve iki böbreğini sağlıklı bir şekilde çıkardık. Karaciğerini Malatya'ya gönderdik, iki böbreğini de Erzurum'a gönderdik. Onun sayesinde belki 3 hastamızın canını kurtardık. Bütün ekipte yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



