Organize suç örgütü üyeleri hakim karşısında

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından iki hafta önce 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında 2 asker, bir polis ve bir zabıta görevlisinin yer aldığı 40 şüpheliden 32'si adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, liderliğini "Hacı" lakaplı Göksel S'nin yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 8'i soruşturma sürecinde savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 32 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet ekipleriyle iki hafta önce gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen "Hacı" lakaplı Göksel S. ile kardeşleri Gökçe S, Sinan S, 2 asker, bir polis ve bir zabıta görevlisi de adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer aldı.

Ankara polisinin suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Göksel S'nin Mamak'ta oturduğu bina ile alt katındaki iş yerine düzenlediği baskında, bir ayakkabılığın arkasından bina boşluğuna ve otoparka açılan gizli bir geçit ile mescit içerisinde silah zulalanmış gizli bir bölme tespit edilmiş, yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet ile 22 tabanca, 9 tüfek, çok sayıda fişek ile kumar, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüz binlerce lira ele geçirilmişti.